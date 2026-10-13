Alexander Zverev sincero: “Io numero 1 del mondo perché Sinner è fuori”. E sull’infortunio alla caviglia…

Alexander Zverev ha sconfitto il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(6), 4-6, 7-6(1) e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove se la dovrà vedere con l’australiano Alex de Minaur nella giornata di giovedì 15 ottobre. Il tedesco ha dovuto fare i conti con alcuni problemi alla caviglia sul cemento della località cinese, ma è riuscito a imporsi al decisivo tie-break e può così proseguire la propria avventura in terra asiatica.

Il 29enne è già certo che chiuderà la stagione in testa al ranking ATP e si appresta a operare il decisivo sorpasso ai danni di Jannik Sinner: diventerà numero 1 del mondo o il 2 o 9 novembre, in base ai risultati che conseguirà a Shanghai e in occasione del torneo ATP 500 di Vienna. Sarà la ciliegina sulla torta di un’annata agonistica eccezionale per il teutonico, capace di vincere i suoi primi Slam in carriera (il Roland Garros e gli US Open, con nel mezzo la finale persa a Wimbledon contro Sinner).

Alexander Zverev ha parlato al termine del confronto odierno: “Le emozioni arriveranno solo quando vedrò il numero 1 accanto al mio nome. Per ora sono ancora il numero 2, e mi sono assicurato il primato perché purtroppo Jannik è fuori, ma è chiaro che sarà speciale“. L’attuale numero 2 del mondo si è soffermato sul problema alla caviglia: “Nel riscaldamento e nel primo set mi sentivo bene, ma a metà del secondo il dolore è un po’ peggiorato. Non mi sono mai ritirato ad eccezione della semifinale del Roland Garros del 2022. Lì non riuscivo a camminare, ma non voglio ritirarmi senza un vero motivo. Sono contento di aver vinto stringendo i denti“.