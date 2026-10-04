Alexander Zverev sbalordito: “Djokovic è tornato indietro di 5 anni. Faceva troppo freddo…”

Alexander Zverev è stato sconfitto da Novak Djokovic ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino e ha dunque rinviato il sogno di superare Jannik Sinner in testa al ranking ATP: l’appuntamento con il numero 1 del mondo dovrà essere rinviato anche dopo il Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco ha avuto la meglio nel primo set, ma ha poi subito la rimonta da parte del 24 volte Campione Slam e ha dovuto salutare l’evento in corso di svolgimento sul cemento della capitale cinese.

Alexander Zverev ha espresso la propria amarezza al termine dell’incontro: ”Penso che Novak abbia giocato una delle sue migliori partite dell’anno, questo è certo. Il livello era davvero altissimo e ha giocato indubbiamente al suo meglio. Credo che il suo gioco da fondo campo fosse praticamente lo stesso di cinque anni fa. Voglio dire, non sbagliava quasi nulla. I suoi colpi erano molto piatti e penetravano gran parte del campo. Probabilmente è stata il miglior match del 2026 o la seconda miglior partita dopo la vittoria in semifinale all’Australian Open contro Jannik Sinner. Penso abbia mostrato un livello molto, molto diverso da quello che ha mostrato negli ultimi due mesi”.

Il fresco vincitore di Roland Garros e US Open ha poi proseguito: “Questa è una sconfitta che avrei potuto evitare. Ho avuto delle opportunità per vincere questa partita (ad esempio un paio di possibilità di break nel secondo e nel terzo set, n.d.r.). Per me era difficile tanti vincenti perché faceva molto freddo e la palla rimbalza poco. C’erano 11 gradi, ho cercato di essere il più aggressivo possibile ma è andata così. Con quale stato d’animo approccio il Masters di Shanghai? A Shanghai continuerò ad avere fiducia nelle mie capacità. Spero di giocare ancora meglio e, ovviamente, aspiro ad ottenere un risultato migliore”.