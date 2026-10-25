Alex Vinatzer: “Salvato il pettorale, presi due colpetti sugli sci. Il terzo è a mezzo secondo, se fai bene due porte…”

Alex Vinatzer ha concluso al quattordicesimo posto la prima manche del gigante di Soelden, prova che ha aperto la Coppa del Mondo di sci alpino. L’altoatesino ha commesso una sbavatura sul muro centrale, ma si è ben ripreso e ha siglato il terzo crono della mattinata nell’ultimo settore di una gara accorciata a causa del vento che ha soffiato sul ghiacciaio del Rettenbach, costringendo gli organizzatori ad abbassare il cancelletto di partenza.

L’azzurro ha accusato un distacco da 1.09 secondi dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 che ha messo del divario nei confronti degli svizzeri Loic Meillard (a 0.24), dell’austriaco Stefan Brennsteiner (a 0.49) e dell’elvetico Marco Odermatt (a 0.55). Nella seconda manche, in programma alle ore 13.00 nella località tirolese, proverà a recuperare ulteriore terreno e a inseguire un buon risultato.

Alex Vinatzer ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho salvato il pettorale, più o meno (è sceso con il numero 14, n.d.r.). La seconda parte neanche male, sono stato un po’ statico sul muro e ho preso due colpetti su sci esterni: la velocità è andata via. C’è ancora tanto potenziale. Nella seconda manche tracceranno simile, si può fare meglio. Il terzo è a mezzo secondo (sei decimi in realtà, n.d.r.): sembra tanto in una sprint così, ma a Soelden fai bene due-tre porte e sei lì“.