Alex Marquez soddisfatto: “Buon secondo posto, sono stato solo spettatore del duello Marc-Martin”

Alex Marquez è soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio di Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Gresini ha centrato la piazza d’onore alle spalle del fratello Alex, in poche parole il risultato che sognava la famiglia Marquez. Per il più giovane dei due la gara è stata particolare, con un buon inizio, una parte centrale di sofferenza, prima di un gran finale nel quale ha ripreso il fuggitivo.

Marc Marquez però ha saputo tenere duro e ha chiuso con 323 millesimi di vantaggio proprio sul fratello Alex e 590 su Fabio Di Giannantonio che chiude il podio. Quarto Marco Bezzecchi a 1.0, quinto Pedro Acosta a 3.6, mentre è sesto Ai Ogura a 6.1. Settimo Brad Binder a 7.4, ottavo Jack Miller a 7.7, quindi nono Diogo Moreira a 10.7 con Iker Lecuona decimo a 10.7.

Al termine del sabato di Phillip Island il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una gara davvero spettacolare con un duello tra Marc e Jorge Martin che è stata davvero splendida. Io sono stato uno spettatore privilegiato da quel punto di vista perché li vedevo da vicino. Peccato perché avrei voluto essere protagonista a mia volta ma ho capito che avrei fatto meglio a gestire la situazione. Jorge era velocissimo e mi ha passato subito al via, io invece ho perso un po’ di tempo nel duello con Pedro Acosta e mi ha condizionato la gara. Sono poi risalito ma ero al limite”.