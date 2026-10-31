Alex Marquez: “Darò il massimo, ma valuterò tutti i rischi con Marc”

Lo spagnolo Alex Márquez ha conquistato la pole position del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang il pilota della Ducati Gresini ha saputo esprimere tutto il proprio potenziale, centrando una partenza al palo che in classe regina gli mancava dal GP di Catalogna del 2025.

Alle sue spalle si sono classificati il fratello Marc, sulla Ducati ufficiale, e il connazionale Pedro Acosta, che sulla KTM ha sfruttato al meglio il riferimento del numero 93 per assicurarsi una prima fila di grande valore.

“Siamo in Malesia e questo tracciato mi piace. Sono sorpreso dal tempo che ho fatto: mi sono concentrato per migliorare il primo tentativo e poi sono riuscito a mettere insieme tutti gli elementi“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

E ha aggiunto: “Sono molto contento di partire davanti a tutti, ci siamo e abbiamo il feeling giusto per giocarcela. Avrò il solito approccio: andrò al 100%, valutando ogni situazione per non creare caos con Marc, ma facendo la mia gara“, ha concluso Alex.