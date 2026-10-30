Alex Carera: “Pogacar al Giro? Ha un conto in sospeso con la Vuelta, ma nulla è stato deciso”

Tadej Pogacar continua a lavorare con grande intensità per completare il percorso di recupero dal grave infortunio subito dopo la caduta nella Vuelta di Spagna. Il fuoriclasse sloveno ha già annunciato che inizierà a lavorare con un mese di anticipo rispetto alle consuete scadenze ed è già pronto a recitare un ruolo da assoluto protagonista.

Il suo agente Alex Carera, intervenuto nella trasmissione Rai Radiocorsa, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito evidenziando come la corsa spagnola rappresenti un conto in sospeso per un corridore che non ama averne. Nessuna decisione ufficiale è stata però già presa, oddio per il quale la partecipazione al Giro d’Italia non può essere esclusa a priori.

Sulla scelta della programmazione per il 2027: “Tadej ha evidentemente un conto in sospeso con la Vuelta e a lui non piace avere conti in sospeso. Però, la decisione definitiva su quali corse a tappe farà nel 2027 sarà presa a dicembre, quando sarà negli Emirati Arabi con la squadra per un periodo collettivo di preparazione”.

Sulla riunione con la dirigenza come snodo fondamentale per decidere il calendario del nuovo anno: “Tadej si siederà al tavolo con tutti i direttori sportivi della UAE, con il direttore generale Mauro Gianetti e con il direttore tecnico Joxean Matxin. Sarà quello il momento in cui verrà deciso quale corsa farà nel 2027. Poi se dovessi fare io una previsione, le probabilità che ritorni alla Vuelta a España sono più alto rispetto a quelle che sia al via del Giro d’Italia”.