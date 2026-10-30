Alex Carera: “Pellizzari è un talento puro. Giulio potrà essere ancora protagonista al Giro d’Italia”

Giulio Pellizzari è stato sicuramente tra i protagonisti dell’annata 2026. Punto il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe ha conquistato il podio nella Tirreno Adriatica e il successo nel Tour of the Alps. L’esperienza al Giro d’Italia non ha rispecchiato le attese anche a causa di problemi fisici nel corso dell’ultima settimana. Nel finale di annata i successi ottenuti a Burgos, in Germania e nel Giro di Toscana hanno fatto da prologo alla spedizione irritata in cui Pellizzari ha corso in appoggio a Giulio Ciccone. Il suo agente Alex Carera, intervenuto nella trasmissione Radiocorsa, ha parlato della stagione da poco conclusa, si è soffermato sull’interesse della XDS Astana e apprezzato lo sguardo al Giro d’Italia 2027.

Il bilancio della stagione appena conclusa: “Dagli errori si impara e si cresce. Anche in una stagione di alti e bassi, Giulio ha dimostrato di essere un talento puro. Al Giro si è ammalato e nella terza settimana non è riuscito a tornare il Giulio che era prima. Al Mondiale è successa la stessa cosa. A ventidue anni la strada è nelle sue mani. Qualche errore c’è stato, ma è meglio sbagliare mentre si vuole crescere che mentre si punta all’obiettivo”.

Sull’interessamento della XDS Astana: “Confermo due cose: è vero che Giulio Pellizzari ha un contratto lungo per la Red Bull e si trova bene. Posso confermare anche che Alexander Vinokourov, il grande manager della XDS Astana, che aveva un feeling speciale con gli italiani, come con Nibali, adora follemente Giulio Pellizzari. Giulio è una persona di cuore, rispetta i contratti. È felicissimo in Red Bull e rispetterà il suo contratto“.

Sulle ambizioni di Pellizzari in vista dell’edizione 2027 del Giro d’Italia: “Potrà essere e sarà uno dei grandi protagonisti, una delle grandi stelle, al Giro d’Italia. Se sarà alla partenza, lo farà per competere con grandi avversari. L’anno prossimo ne vedremo delle belle”.