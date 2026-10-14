Alessia Orro frenata dalle pozzanghere: cos’è successo in Turchia. Stop per la regista, Vargas e compagne

Dopo la soffertissima vittoria in rimonta al tie-break contro il Besiktas, il Fenerbahce Istanbul era atteso da un impegno sulla carta agevole di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, ma l’incontro valido per la terza giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley maschile, non si è potuto svolgere nella serata odierna.

Le gialloblù avrebbero dovuto incrociare il poco quotato Goztepe Yuppo tra le mura amiche, ma Alessia Orro e compagne sono state frenate dalla pioggia: una violenta perturbazione si è abbattuta sulla metropoli anatolica, si sono registrate delle infiltrazioni nel palazzetto e delle pozzanghere hanno fatto capolino sul taraflex, rendendolo inagibile per le prossime ore e costringendo la società a rinviare l’incontro a data da destinarsi.

Niente serata agonistica per la palleggiatrice Alessia Orro, faro del Fenerbahce insieme all’opposto Melissa Vargas e alla schiacciatrice Arina Fedorovtseva. La sarda aveva giocato i cinque set contro il Besiktas (4 punti), mandando in doppia cifra i due terminali offensivi di riferimento: Vargas era subentrata sullo 0-2 e aveva messo a segno 26 punti, 22 per la schiacciatrice russa, affiancata in reparto dalla brasiliana Ana Cristina De Souza (20).