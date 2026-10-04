Alessia Orro apre la stagione in Turchia: vittoria di forza e bel tabellino. Punti segnati, Vargas a riposo

Alessia Orro ha fatto il proprio esordio stagionale della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Dopo l’intensa stagione con la Nazionale, culminata con la conquista della medaglia d’argento agli Europei, la palleggiatrice si è rimessa in gioco con la maglia del Fenerbahce Istanbul, corazzata che intende riscattare l’ultima opaca stagione.

La regista sarda si è distinta di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, nel confronto che le gialloblu hanno vinto con un secco 3-0 (25-12; 25-17; 25-14) contro il modesto Manisa Buyuksehir Belediye Spor: 5 punti (3 muri) per l’azzurra, che ha mandato in doppia cifra le attaccanti Arina Fedorovtseva (14 punti) e Ana Cristina (14) e la centrale Eda Erdem (12), facendo chiudere il sestetto con il 49% in attacco.

Non è scesa in campo la formidabile bomber turca Melissa Vargas, rimasta a riposo dopo aver dettato legge agli Europei. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono portate provvisoriamente al comando della classifica generale e torneranno in campo domenica 11 ottobre (ore 18.00) per affrontare il Besiktas, in uno dei tanti derby della metropoli anatolica.