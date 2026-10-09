Alessandro Michieletto non si muove: Trento lo blinda fino al 2029

Le voci di mercato possono smettere di rincorrersi: Alessandro Michieletto non lascerà la Trentino Volley. Lo schiacciatore azzurro ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029, e a darne l’annuncio ufficiale è stata la società guidata dal presidente Marcello Poli.

Per Michieletto, che a Trento è cresciuto fin da bambino, questa firma ha il sapore di una scelta di cuore. “La Trentino Volley è una famiglia in cui si sta sempre bene“, ha dichiarato, spiegando di essere felice di continuare a difendere i colori del club.

Parole che il presidente ricambia con orgoglio. Poli ha infatti sottolineato la soddisfazione di aver trattenuto quello che ha definito “il miglior giocatore del Mondo“, formatosi nel settore giovanile gialloblù e oggi simbolo del nuovo ciclo vincente della squadra.

Il rinnovo, tuttavia, non è un caso isolato, ma il tassello di un progetto a lungo termine. Poco prima, infatti, la società aveva già legato fino al 2029 altri due pilastri del gruppo: il libero Gabriele Laurenzano e il palleggiatore e capitano Riccardo Sbertoli. Tre firme, un’unica scadenza, un’idea chiara: costruire il futuro di Trento attorno ai suoi uomini di punta.