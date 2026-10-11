Alessandro Fancellu approda nel World Tour! Grande promozione, l’annuncio della nuova squadra: “Pronto per i Grandi Giri”

Alessandro Fancellu sbarcherà nel World Tour, la massima categoria del ciclismo professionistico. Il 26enne ha siglato un accordo biennale con il Team Jacyo AlUla, formazione di matrice australiana che ha deciso di arricchire la propria rosa con il comasco, ieri capace di concludere il Giro di Lombardia in 19ma posizione in occasione della sua ultima uscita con la MBH Bank CSB Telecom Fort (compagine Professional con cui ha corso nel 2026).

Dopo l’esordio tra i professionisti con la Kometa nel 2020, dove è rimasto fino al 2023 (con la parentesi da stagista con la Trek-Segafredo nella seconda parte del 2020), il ciclista italiano era passato alla Q36.5 nel 2024 e poi al Team UYKO nel 2025. Convocato per gli Europei della scorsa settimana in Slovenia, Alessandro Fancellu vanta due vittorie da pro’, entrambe conseguite in questa annata agonistica: la quarta tappa del Czech Tour e la prima frazione del Giro d’Abruzzo.

Alessandro Fancellu ha commentato il proprio trasferimento: “Ho scelto il Team Jayco AlUla perché, fin dai nostri primi incontri, mi sono reso conto di avere a che fare con una squadra altamente professionale. Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di una squadra con una tradizione così ricca. Il primo passo sarà dimostrare di poter far parte del World Tour, e il mio obiettivo più importante sarà quello di partecipare a uno dei tre Grandi Giri. Voglio dimostrare di essere all’altezza della sfida di essere selezionato per un Grande Giro e poi dare il meglio di me“.

Il nuovo alfiere della squadra diretta da Brent Copeland ha poi proseguito: “Voglio dimostrare di meritare questo salto di qualità e confermare i buoni risultati che ho ottenuto nelle gare di livello inferiore. Finora mi sono dimostrato competitivo nelle gare a tappe di una settimana e non vedo l’ora di mettermi alla prova in eventi più lunghi, come le gare di tre settimane“.