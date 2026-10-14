Alessandro Covi trionfa al Giro del Veneto: “Ho dovuto aspettare un po’, bello vincere con una nuova maglia”

Alessandro Covi ha vinto il Giro del Veneto, classica di livello Pro che si è snodata lungo 167 km da Verona a Vicenza. Il circuito finale, che proponeva il Monte Berico, ha regalato grandi emozioni e tutto si è deciso nel finale, dove l’alfiere della Jayco AlUla è stato bravissimo a leggere la situazione, si è portato davanti quando mancavano 300 metri al traguardo e le ultime battute in leggera salita si sono rivelate particolarmente congeniali alle sue caratteristiche.

Il 28enne piemontese è stato impeccabile nella curva conclusiva e si è involato di forza verso l’arrivo, lasciandosi alle spalle il danese Anthon Charmig e il francese Benoit Cosnefroy. Il ciclista italiano ha chiuso alzato le braccia al cielo dopo un anno e mezzo di digiuno, riuscendo a rialzare la testa al termine di una stagione rivelatasi complicata e festeggiando il suo sesto successo da professionista, decisamente inatteso alla vigilia.

Alessandro Covi ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “A fine stagione sono tutti stanchi, è bello vincere con una nuova maglia. Ho dovuto aspettare un po’, ma è una bellissima sensazione. Il nostro piano era Vendrame per lo sprint, ma mi ha detto che non stava bene e allora mi ha detto di andare io in volata. Non sono andato all’attacco, ho aspetto allo sprint: è bellissimo ed è bellissimo avere ricevuto questa occasione“.