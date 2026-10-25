Tennis
Alejandro Davidovich Fokina rinuncia al torneo di Basilea: il sogno delle Finals sfuma
Brutte notizie per Alejandro Davidovich Fokina, costretto a rinunciare all’ATP 500 di Basilea a causa di un forte virus intestinale. Lo spagnolo, tra i protagonisti più attesi della competizione, non è riuscito a recuperare in tempo per affrontare il torneo svizzero, dove avrebbe dovuto debuttare contro il belga Zizou Bergs.
Il forfait arriva in un momento particolarmente positivo per il tennista di Malaga, reduce dal successo nel Masters 1000 di Shanghai, il risultato più prestigioso della sua carriera. Nonostante il tentativo di recuperare, le precarie condizioni fisiche gli hanno impedito di allenarsi regolarmente, rendendo inevitabile la rinuncia.
L’assenza avrà conseguenze anche sulla classifica. Davidovich Fokina, finalista a Basilea nella passata stagione, perderà infatti i 330 punti conquistati dodici mesi fa, quando aveva raggiunto l’ultimo atto del torneo contro João Fonseca.
A complicare ulteriormente la situazione è la corsa alle ATP Finals di Torino. Già distante oltre 600 punti dalla zona utile per la qualificazione, lo spagnolo vede ridursi drasticamente le possibilità di raggiungere l’appuntamento di fine stagione. Il Masters 1000 di Parigi-Bercy rappresenterà l’ultima occasione per tentare una rimonta: servirà un risultato eccezionale, accompagnato da una serie di combinazioni favorevoli negli altri incontri.