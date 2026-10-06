Alcaraz: “Sono felice di alzare nuovamente un trofeo. Tornare a vincere è molto importante per me”

Per un giocatore abituato a ottenere vittoria in serie, la vittoria rischia di diventare quasi una naturale conseguenza del proprio lavoro. Il titolo odierno, il ventisettesimo in carriera, non assume però lo stesso sapore per Carlos Alcaraz. Nella finale del torneo ATP di Tokyo lo spagnolo piega il ceco Jiri Lehecka e torna a vincere un titolo a otto mesi di distanza.

Lo spagnolo commenta così la sua affermazione: “Sono molto felice di poter alzare di nuovo un trofeo; era da parecchio tempo che non lo facevo. Questo è davvero speciale dopo l’infortunio. Tornare e vincere il titolo al mio secondo torneo è molto importante per me”.

Sulla capacità di correggere i propri errori nel corso del torneo: “A volte non ho giocato bene durante la settimana, ma sono molto contento di come ho trovato le soluzioni. Questa è stata la migliore partita della settimana, o almeno quella in cui ho giocato con maggiore costanza”.

Sui pensieri negativi con cui il fenomenale iberico ha convissuto durante l’infortunio: “Durante l’infortunio mi sono passati per la testa molti pensieri negativi. Sarei mai tornato quello di prima? Avrei sentito di nuovo dolore colpendo la palla? Tanti pensieri negativi”.

Diventa naturale e quasi doveroso ringraziare il proprio team: “Grazie al mio team, sapevo che sarei tornato più forte. Mi hanno detto di tornare al massimo della forma e di colpire la palla come sempre, e grazie a loro ho avuto la fiducia necessaria per farlo”.