Alcaraz-Lehecka, ATP Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming

La finale del torneo ATP 500 di Tokyo 2026 di tennis si disputerà martedì 6 ottobre: a sfidarsi per il titolo saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e testa di serie numero 1, ed il ceco Jiri Lehecka, che proverà a detronizzare l’iberico.

L’incontro si disputerà sul Colosseum e sarà l’ultimo del programma, che si aprirà alle ore 4.00 italiane, ma in ogni caso la finale si giocherà non prima delle ore 11.00 italiane: si tratta del quinto incrocio tra i due, e Carlos Alcaraz è in vantaggio per 3-1 nei precedenti.

Il match tra Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP TOKYO 2026

Martedì 6 ottobre

Colosseum – Dalle ore 4.00 italiane

Tokito Oda (Giappone, 1) – Alfie Hewett (Gran Bretagna, 2)

Non prima delle ore 7.00

Austin Krajicek/Nikola Mektic (USA/Croazia, 4) – Theo Arribage/Albano Olivetti (Francia, 2)

Non prima delle ore 9.30 italiane

Cerimonia di tributo a Kei Nishikori

Non prima delle ore 11.00 italiane

Carlos Alcaraz (Spagna, 1)-Jiri Lehecka (Cechia) -Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA ATP TOKYO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.