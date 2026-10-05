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Alcaraz-Lehecka, ATP Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming
La finale del torneo ATP 500 di Tokyo 2026 di tennis si disputerà martedì 6 ottobre: a sfidarsi per il titolo saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e testa di serie numero 1, ed il ceco Jiri Lehecka, che proverà a detronizzare l’iberico.
L’incontro si disputerà sul Colosseum e sarà l’ultimo del programma, che si aprirà alle ore 4.00 italiane, ma in ogni caso la finale si giocherà non prima delle ore 11.00 italiane: si tratta del quinto incrocio tra i due, e Carlos Alcaraz è in vantaggio per 3-1 nei precedenti.
Il match tra Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO ATP TOKYO 2026
Martedì 6 ottobre
Colosseum – Dalle ore 4.00 italiane
Tokito Oda (Giappone, 1) – Alfie Hewett (Gran Bretagna, 2)
Non prima delle ore 7.00
Austin Krajicek/Nikola Mektic (USA/Croazia, 4) – Theo Arribage/Albano Olivetti (Francia, 2)
Non prima delle ore 9.30 italiane
Cerimonia di tributo a Kei Nishikori
Non prima delle ore 11.00 italiane
Carlos Alcaraz (Spagna, 1)-Jiri Lehecka (Cechia) -Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)
PROGRAMMA ATP TOKYO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).
Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.