Alcaraz incoraggia Sinner: “Amico, tieni la testa alta!”

Tra i tanti messaggi di incoraggiamento comparsi tra i commenti al video su Instagram con cui Jannik Sinner annunciava la fine della propria stagione agonistica, dando appuntamento al 2027, spicca senza dubbio quello dello spagnolo Carlos Alcaraz.

L’iberico, grande rivale in campo dell’azzurro, ma grande amico di Sinner al di fuori delle competizioni, è stato tra i primi a rivolgere un pensiero al tennista italiano subito dopo aver appreso la decisione di rinviare il rientro agonistico al prossimo anno.

Alcaraz, a sua volta a lungo lontano dei campi in stagione per un infortunio al polso, sa bene quanto sia difficile la situazione che sta vivendo Sinner, ed ha voluto rivolgergli un pensiero affettuoso: “Amico! Tornerai più forte. Tieni la testa alta, ti auguro una pronta guarigione“.