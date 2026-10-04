Albo d’oro Europei ciclismo dopo l’edizione 2026: Evenepoel succede a Pogacar, poker per l’Italia

Remco Evenepoel ha vinto la prova in linea degli Europei 2026 di ciclismo, sconfiggendo in volata un encomiabile Giulio Ciccone: soltanto uno stretto photo-finish ha decretato il vincitore in Slovenia, il belga ha avuto la meglio per meno di due centimetri e ha conquistato il primo titolo continentale della propria carriera, dopo due amari secondi posti.

La maglia blustellata finisce sulle spalle del Campione del Mondo a cronometro, che succede nell’albo d’oro allo sloveno Tadej Pogacar. Si tratta della seconda gioia per il Belgio, che nel 2024 si impose davanti all’olandese Olav Kooj. L’Italia è tornata sul podio della rassegna continentale dopo cinque anni di digiuno per merito di Ciccone (argento) e di Christian Scaroni (bronzo).

L’Italia si conferma la migliore Nazione di questa competizione nata nel 2016. Gli azzurri hanno conquistato il titolo per quattro volte consecutive tra il 2018 e il 2021 grazie a Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli. Di seguito l’albo d’oro degli Europei di ciclismo.

ALBO D’ORO EUROPEI CICLISMO 2026