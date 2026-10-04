Ciclismo

Albo d’oro Europei ciclismo dopo l’edizione 2026: Evenepoel succede a Pogacar, poker per l’Italia

Stefano Villa

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2 minuti fa

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Remco Evenepoel / IPA Agency

Remco Evenepoel ha vinto la prova in linea degli Europei 2026 di ciclismo, sconfiggendo in volata un encomiabile Giulio Ciccone: soltanto uno stretto photo-finish ha decretato il vincitore in Slovenia, il belga ha avuto la meglio per meno di due centimetri e ha conquistato il primo titolo continentale della propria carriera, dopo due amari secondi posti.

La maglia blustellata finisce sulle spalle del Campione del Mondo a cronometro, che succede nell’albo d’oro allo sloveno Tadej Pogacar. Si tratta della seconda gioia per il Belgio, che nel 2024 si impose davanti all’olandese Olav Kooj. L’Italia è tornata sul podio della rassegna continentale dopo cinque anni di digiuno per merito di Ciccone (argento) e di Christian Scaroni (bronzo).

L’Italia si conferma la migliore Nazione di questa competizione nata nel 2016. Gli azzurri hanno conquistato il titolo per quattro volte consecutive tra il 2018 e il 2021 grazie a Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli. Di seguito l’albo d’oro degli Europei di ciclismo.

ALBO D’ORO EUROPEI CICLISMO 2026

Anno Vincitore Secondo Terzo
2016 Peter Sagan Julian Alaphilippe Daniel Moreno
2017 Alexander Kristoff Elia Viviani Moreno Hofland
2018 Matteo Trentin Mathieu van der Poel Wout van Aert
2019 Elia Viviani Yves Lampaert Pascal Ackermann
2020 Giacomo Nizzolo Arnaud Démare Pascal Ackermann
2021 Sonny Colbrelli Remco Evenepoel Benoît Cosnefroy
2022 Fabio Jakobsen Arnaud Démare Tim Merlier
2023 Christophe Laporte Wout van Aert Olav Kooij
2024 Tim Merlier Olav Kooij Madis Mihkels
2025 Tadej Pogačar Remco Evenepoel Paul Seixas
2026 Remco Evenepoel Giulio Ciccone Christian Scaroni
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