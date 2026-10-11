A1 volley femminile oggi in tv: orari partite 11 ottobre, canali, streaming

Cinque partite per cercare conferme, riscattare l’esordio e misurare le proprie ambizioni. La seconda giornata della Serie A1 femminile prosegue domenica 11 ottobre con Milano attesa sul campo della neopromossa Macerata e Chieri pronta a ricevere Brescia dopo il successo a Scandicci. Talmassons vuole dare seguito alla convincente prima uscita contro Cuneo, mentre Firenze e San Giovanni in Marignano cercano la prima vittoria. A completare il programma sarà Novara-Bergamo, confronto tra due formazioni dal buon potenziale offensivo, chiamate a trovare maggiore continuità.

Macerata affronta subito un esame severo: domenica 11 ottobre alle 16.00, al Fontescodella, la CBF Balducci HR ospita la Numia Vero Volley Milano. Le neopromosse ripartono dai 22 punti di Clara Decortes, con il 55% in attacco, e dai 15 di Beatrice Gardini, ma devono rendere più stabile il cambio palla. Contro il muro lombardo serviranno una ricezione precisa e un maggiore coinvolgimento delle centrali, per evitare che troppe responsabilità ricadano sull’opposta. Milano può contare sulla potenza di Paola Egonu, protagonista all’esordio con 27 punti e il 55% offensivo. Gianlorenzo Blengini attende però maggiore efficacia dalle bande, in particolare da Khalia Lanier e Rebecca Piva. Gli 11 muri contro Firenze, con Anna Danesi in evidenza, offrono una base solida. Macerata dovrà incidere al servizio per complicare la distribuzione di Francesca Bosio e impedire alle ospiti di sfruttare tutte le proprie attaccanti.

Chieri vuole dare seguito alla vittoria di Scandicci e domenica 11 ottobre alle 17.00 riceve Brescia al PalaFenera. Il 47% in attacco della prima giornata testimonia la varietà del gioco orchestrato da Sarah Van Aalen. Anett Németh ha firmato 25 punti, Stella Nervini 22 con il 63% offensivo, mentre Marina Lubian ha aggiunto 15 punti e sei muri: riferimenti che rendono le piemontesi nettamente favorite. Brescia deve ritrovare fluidità dopo un debutto complicato, chiuso con il 29% in attacco e il 28% di ricezione perfetta. Gli 11 punti di Andrea Mihajlovic non possono bastare: occorre un sostegno più consistente dalle schiacciatrici, anche nel primo tocco. La battuta di Chieri metterà alla prova la costruzione di Valentina Bartolucci; alle lombarde serviranno un muro disciplinato e più palloni recuperati per rallentare le padrone di casa.

Talmassons cerca conferme contro Cuneo, domenica 11 ottobre alle 17.00 al Palazzetto dello Sport di Latisana. Le friulane di Fabio Parazzoli hanno impressionato contro Brescia soprattutto nella fase break, con 14 muri e 30 break point. Giorgia Frosini, 20 punti con il 55% in attacco, guida l’offensiva, sostenuta da Leonarda Grabic e Islam Gannar. Il contributo di Beatrice Molinaro rafforza ulteriormente il lavoro a rete. Cuneo deve rendere più continuo il proprio attacco dopo le difficoltà contro Conegliano. Le indicazioni offerte da Sofia Ferrarini al centro sono una risorsa per Noemi Signorile, chiamata a diversificare le scelte e a trovare maggiore efficacia dalle bande. Molto dipenderà dalla ricezione: superare la pressione del servizio friulano permetterebbe alle piemontesi di velocizzare il gioco e sottrarsi a un muro già apparso ben organizzato.

Firenze e San Giovanni in Marignano inseguono il primo successo, domenica 11 ottobre alle 17.00 al Pala BigMat. Il Bisonte ha saputo competere con Milano, pagando però la minore incisività nei passaggi decisivi. Bianca Cugno, autrice di 16 punti, resta il riferimento principale, ma Jennifer Boldini dovrà alimentare anche il gioco delle centrali per distribuire meglio il peso dell’attacco. L’Omag Consolini riparte dalla qualità della seconda linea, certificata dal 78% di ricezione positiva contro Vallefoglia e dalla prova di Sara Panetoni. Il 36% offensivo mostra invece quanto resti da migliorare, nonostante i 21 punti a testa di Anna Adelusi e Martina Bracchi. Rachele Morello dovrà trasformare il buon primo tocco in occasioni più produttive. Allungare gli scambi e mantenere ordine in difesa può aiutare le romagnole a contrastare Cugno.

Novara-Bergamo completa il programma domenicale: si gioca l’11 ottobre alle 18.00 al Pala Igor. La Igor di Massimo Barbolini dispone dei colpi di Tatiana Tolok, 24 punti all’esordio, e dell’efficacia di Federica Squarcini, 14 punti con l’81% in attacco e quattro muri. Carlotta Cambi dovrà coinvolgere con continuità le centrali e ottenere più sostegno dalle bande, soprattutto da Britt Herbots. Bergamo propone un attacco ben distribuito, con Elena Pietrini a quota 18 punti e Kendall Kipp a 14, mentre Denise Meli ne aggiunge 11 e tre muri. Safa Allaoui ha già mostrato varietà nelle scelte, ma la ricezione dovrà reggere il servizio piemontese. Il contenimento di Tolok e la capacità di Novara di frenare Pietrini e Kipp saranno due snodi di un confronto utile per misurare equilibrio e continuità delle squadre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della seconda giornata di serie A1 di volley femminile in programma l’11 ottobre.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 11 ottobre

Ore 16.00 – CBF Balducci HR Macerata vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Banca Valsabbina Millenium Brescia – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – CDA Volley Talmassons FVG vs Granda Volley Cuneo – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Il Bisonte Firenze vs Omag Consolini Volley 1907 – Diretta streaming su DAZN e YouTube Lega Volley Femminile

Ore 18.00 – Igor Gorgonzola Novara vs ChorusLife Volley Bergamo – Diretta streaming su DAZN.