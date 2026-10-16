A che ora Simone Consonni ai Mondiali di ciclismo su pista 2026: programma omnium, tv, streaming

Sarà una terza e penultima giornata molto ricca quella che vivranno domani i Mondiali di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Shangai, in Cina, si assegneranno infatti altri quattro titoli iridati con l’attenzione che sarà rivolta soprattutto al sempre spettacolare omnium. Una gara, quella delle quattro discipline, che partirà nella mattinata italiana e si concluderà nel pomeriggio con la prova a punti, al termine della quale scopriremo il nome del nuovo campione mondiale.

L’Italia schiererà Simone Consonni, atteso nel difficile compito di sostituire l’ormai ritirato Elia Viviani, uno dei massimi interpreti dell’omnium (nel quale trionfò alle Olimpiadi di Rio 2016). Agli Europei di febbraio il 32enne azzurro non andò oltre il decimo posto ma la volontà di riscattarsi è alta. Il lombardo vuole tornare ai massimi livelli, cercando un nuovo podio iridato dopo l’argento a Ballerup nel 2024.

L’appuntamento con l’omnium è per domani, sabato 17 ottobre. Alle ore 06.20 italiane si partirà con la scratch race, seguita alle 08.51 con la tempo race. Si prosegue nel pomeriggio con la gara ad eliminazione delle ore 13.01. Grande conclusione alle ore 14.23 con la gara a punti. La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai Sport HD. Lo streaming sarà visibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2, DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026

Sabato 17 ottobre

Omnium maschile – Simone Consonni (Italia)

Ore 06.20 – Scratch Race

Ore 08.51 – Tempo Race

Ore 13.01 – Eliminazione

Ore 14.23 – Gara a punti

DOVE VEDERE SIMONE CONSONNI MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport