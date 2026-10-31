A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2026: programma qualifiche in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Malesia 2026 si disputeranno sabato 31 ottobre dalle ore 4:50 alle 7:20 italiane. Dopodiché, alle ore 8:00 del nostro Paese inizierà la Sprint della Top-Class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 25 ottobre.

L’appuntamento malese è una vera e propria classica asiatica. Nato nel 1991, si disputava inizialmente nell’autodromo di Shah Alam, situato a Selangor, sulla costa occidentale della Malesia peninsulare. La pista è stata utilizzata sino al 1997. Poi, nel 1998 è stata fatta temporaneamente tappa a Johor prima del trasferimento definitivo nell’autodromo di Sepang, che sostanzialmente significa gareggiare presso la capitale Kuala Lumpur.

Il Motomondiale frequenta Sepang con costanza non solo per il Gran Premio. Ormai, l’abitudine, è quella di svolgere una sessione di test pre-stagionali proprio in questo contesto. D’altronde, non è semplice trovare autodromi in grado di garantire condizioni affini a quelle di gran parte delle competizioni durante l’inverno boreale. Sepang può farlo ed è, inoltre, dotato di una logistica ideale. L’aeroporto internazionale è a un tiro di schioppo!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Malesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 4:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP MALESIA

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 3:10-3:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:45-6:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:10-6:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:40-6:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:05-7:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP MALESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.