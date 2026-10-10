A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2026: programma Sprint in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Indonesia 2026 si disputeranno sabato 10 ottobre dalle ore 5:50 alle 8:20 italiane. Dopodiché, alle ore 9:00 del nostro Paese inizierà la Sprint della Top-Class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 4 ottobre.

L’appuntamento indonesiano ha vissuto due esistenze distinte. Nato nel 1996, si svolgeva inizialmente nell’autodromo di Sentul. Il progetto era molto ambizioso, poiché ospitare il Motomondiale avrebbe dovuto essere propedeutico addirittura alla creazione di un Gran Premio di Formula 1! Un autentico sogno, che venne affossato dalla crisi finanziaria asiatica del 1997, talmente acuta da costringere il governo a rinunciare anche al Motomondiale, diventato troppo oneroso.

Tuttavia, da queste parti, si è sempre ritenuto che la MotoGP potesse essere un eccellente volano per il turismo. Dunque, dopo due decenni, si è ricominciato a lavorare per far rinascere l’evento. La missione è stata compiuta nel 2022, grazie al nuovo autodromo di Mandalika, edificato sull’Isola di Lombok, una delle mete turistiche più frequentate dell’intero arcipelago. Il tracciato presenta diverse criticità, quali il meteo instabile e l’asfalto infido, però la risposta del pubblico è sempre stata ottima.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Indonesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 04:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 06:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 07:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 09:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP INDONESIA

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 02:40-03:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 03:25-03:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 04:10-04:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 04:50-05:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 05:15-05:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 06:45-07:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 07:10-07:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 07:40-07:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 08:05-08:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 09:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.