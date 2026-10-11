A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2026: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Indonesia di MotoGP si disputerà dalle ore 9:00 italiane di domenica 11 ottobre. La top-class sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 6:00 del nostro Paese) e da quella della Moto2, programmata per le ore 7:15 nostrane. Il warm-up, riservato alla MotoGP, sarà in piena notte alle ore 4:40.

L’autodromo è ufficialmente denominato Mandalika International Street Circuit, ma di “Street”, ossia di urbano, non c’è nulla! Si tratta di un impianto permamente, peraltro modernissimo. Bisogna stare molto attenti all’asfalto, che qui è sempre un punto critico. Nel 2022, anno d’esordio del tracciato nel calendario iridato, dovette addirittura essere rifatto in fretta e furia. Da allora, la situazione è migliorata, tuttavia le imperfezioni non sono mai svanite e la superficie sa essere traditrice, portando a cadute improvvise.

Nel 2025, in MotoGP vinse Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che sul traguardo precedette la KTM di Pedro Acosta (classificatosi alla piazza d’onore) e la Desmosedici gemella di Alex Marquez (issatosi sul gradino più basso del podio). In Moto2 si impose il brasiliano Diogo Moreira, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dello spagnolo Josè Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Indonesia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 11 ottobre

Ore 09:45, Sprint Race, Replica

Ore 11:00, Gara MOTO3, Differita

Ore 12:15, Gara MOTO2, Differita

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP INDONESIA

Domenica 11 ottobre (orari italiani)

Ore 4:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 5:00, Gara MOTO3

Ore 7:15, Gara MOTO2

Ore 9:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP INDONESIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.