A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Giappone 2026: programma Sprint in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Giappone 2026 avranno luogo sabato 3 ottobre dalle ore 3:50 alle 7:20. Dopodiché, alle ore 8:00 del nostro Paese inizierà la Sprint della Ichiryuu, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 20 settembre.

Il tracciato di Motegi appartiene al fenotipo di quelli “Stop and Go”, ossia caratterizzati da prepotenti accelerazioni alternate a violente frenate. In passato, questa conformazione era particolarmente favorevole alla Ducati, diventata poi egemone in ogni dove. Cionondimeno, non bisogna dimenticare quanto accadde nel settembre del 2005, quando Loris Capirossi portò al successo la Casa di Borgo Panigale, conseguendo un’affermazione significativa.

Innanzitutto perchè venne ottenuta in casa della Honda, proprietaria del circuito. In secondo luogo perchè quella fu la prima, “vera”, vittoria di Ducati del Mondiale. Capirossi aveva primeggiato al Montmelò, nel 2003, ma in quel caso beneficiò di un autentico regalo di Valentino Rossi, che commise un errore clamoroso, distratto dalla sua superiorità. Viceversa, a Motegi 2005, il #65 per antonomasia si impose fair & square, come dicono gli anglofoni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Giappone 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 3:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP GIAPPONE

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 01:40-02:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 02:25-02:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 03:10-03:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 03:50-04:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 04:15-04:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 05:45-06:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 06:10-06:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 06:40-06:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 07:05-07:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 08:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.