A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Giappone 2026: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Giappone di MotoGP andrà in scena alle ore 7:00 di domenica 4 ottobre. Come di consueto, il programma sarà progressivo. Pertanto, La Ichiryuu, come i giapponesi si riferiscono alla classe regina, sarà preceduta dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 4:00 del nostro Paese) e quella della Moto2, che avrà inizio a partire alle ore 5:15 italiane.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 7.00

Il tracciato di Motegi è edificato lontano dai grandi centri urbani e non è facilmente raggiungibile. La città più vicina è Utsunomiya, mentre la capitale Tokyo è decisamente più a sud. Nonostante ci si trovi in una zona collinare, il mare è distante poche decine di chilometri. Anzi, andando verso Est, il primo pezzo di terra è rappresentato dalle Isole Hawaii! Non sorprende, dunque, che il meteo sia sovente instabile e soggetto a impressionanti variazioni, anche nell’arco di poche ore.

Nel 2025, in MotoGP il primo a passare sul traguardo fu Francesco Bagnaia, che, con la sua Ducati, precedette la Desmosedici gemella di Marc Marquez (secondo) e la Honda di Joan Mir (terzo). In Moto2 si impose lo spagnolo Daniel Holgado, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di un altro centauro iberico, ossia José Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Giappone 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 4 ottobre

Ore 11:00, Gara MOTO3, Differita in chiaro

Ore 12:15, Gara MOTO2, Differita in chiaro

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP GIAPPONE

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 3:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 4:00, Gara MOTO3

Ore 5:15, Gara MOTO2

Ore 7:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.