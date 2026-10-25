A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Australia 2026: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Australia di MotoGP andrà in scena alle ore 4:00 di domenica 25 ottobre. Come di consueto, il programma sarà progressivo. Pertanto, La Top-Class, come gli australiani e tutti gli anglofoni si riferiscono alla classe regina, sarà preceduta dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 0:00 del nostro Paese) e quella della Moto2, che avrà inizio a partire alle ore 2:15 italiane.

Il tracciato di Phillip Island è alla sua ultima presenza nel calendario. Dal 2027 il Motomondiale si trasferirà ad Adelaide. Entrata in calendario nel 1989, Phillip Island aveva già perduto questo GP. Difatti, dal 1991 al 1996 si era corso a Eastern Creek, non lontano da Sydney. Tuttavia, dal 1997 a oggi si è tornati alle origini. Purtroppo, la modernità ci priverà di uno dei contesti più belli offerti dalle corse motociclistiche.

Nel 2025, in MotoGP il primo a passare sul traguardo fu Raul Fernandez, che, con la sua Aprilia del Team Trackhouse, precedette la Ducati di Fabio Di Giannantonio (secondo) e l’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi (terzo). In Moto2 si impose l’australiano Senna Agius, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di uno spagnolo, ossia Josè Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Australia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 25 ottobre

Ore 09:00, Sprint Race, Replica

Ore 11:00, Gara MOTO3, Differita

Ore 12:20, Gara MOTO2, Differita

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP AUSTRALIA

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 22:40, Warm-up (Solo MotoGP) *

Ore 0:00, Gara MOTO3

Ore 2:15, Gara MOTO2

Ore 4:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.