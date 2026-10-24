A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2026: programma qualifiche, differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di F1 si disputeranno sabato 24 ottobre dalle ore 23:00 alle ore 24:00 del nostro Paese. La sessione atta a determinare la griglia di partenza del Gran Premio domenicale sarà preceduta dalle terza ora di prove libere, l’unica della giornata odierna dopo le due tenutesi venerdì, nonché ultima possibilità per decidere quale assetto conferire alle monoposto.

Il britannico Lewis Hamilton è l’unico pilota in grado di realizzare 3 pole position ad Austin (2016, 2017, 2018). Ne hanno invece firmate 2 i vari Sebastian Vettel (2012, 2013), Nico Rosberg (2014, 2015) e Max Verstappen (2021, 2025). Interessante notare come l’olandese detenga la più ampia forbice temporale tra le due migliori prestazioni in qualifica. Tutti gli altri hanno, viceversa, concentrato i loro acuti.

Dal 2012 a oggi, per 6 volte su 12 l’autore della pole position ha poi conquistato il successo. In altre parole, siamo al 50% secco, l’equivalente di tirare una moneta. Più interessante notare come il pilota peggio qualificato ad aver vinto sia Max Verstappen, impostosi nel 2023 pur partendo dalla sesta casella. Notevole anche l’affermazone di Charles Leclerc, quarto in griglia nel 2024 e poi vincitore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio degli Usa 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 25 ottobre (orari italiani)

Ore 00:30, Qualifiche*

* Le qualifiche saranno trasmesse dopo la mezzanotte fra sabato e domenica, quindi nominalmente cadono la domenica.

DIRETTE SKY SPORT F1 GP USA

Sabato 24 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30 Prove libere (III)

Ore 23:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP USA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.