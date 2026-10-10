A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Singapore 2026: programma in chiaro sabato 10 ottobre

La Sprint del Gran Premio di Singapore 2026 di F1 avrà luogo sabato 10 ottobre dalle ore 11:00 del nostro Paese. Dopodiché si ricomincerà da capo, poiché la mini-gara sarà seguita dalla sessione atta a determinare la griglia di partenza del Gran Premio domenicale, attraverso la consueta qualifica, che comincerà alle 15:00 italiane.

LA DIRETTA LIVE DI SPRINT E QUALIFICHE DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 15.00

L’appuntamento della città stato asiatica è entrato in calendario nel 2008, diventando a tutti gli effetti un punto fermo del programma. Ha mancato all’appello solo due volte, ossia nel 2020 e 2021, ma per ovvie cause di forza maggiore (la pandemia di Covid e i suoi strascichi). Nell’ultimo biennio è però stata modificata la sua collocazione, essendo “slittato” da fine settembre al cuore di ottobre. Poco cambia, visto che siamo all’Equatore!

Per la prima volta si corre una Sprint. Sarà l’ultima di questo 2026, durante il quale si è deciso di apportare sostanziali modifiche alla struttura del calendario. Se nel 2025 le mini-gare era state concentrate soprattutto nell’ultimo quarto di stagione, viceversa quest’anno la parte conclusiva dell’annata è stata tenuta libera da impegni legati alle “mini-gare”. Dunque, quello corrente, sarà il weekend conclusivo con la struttura “impegnativa”.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Singapore 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT). Qualifica Sprint, Sprint Race e qualifiche andranno in diretta. Sarà invece in differita il GP di domenica. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, SPRINT – Diretta in chiaro

Ore 15:00, Qualifiche- Diretta in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP SINGAPORE 2026

Sabato 10 ottobre (orari italiani)

Ore 11:00, SPRINT

Ore 15:00, Qualifiche

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): é prevista la diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà gratuitamente la Sprint e le Qualifiche.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati. /// TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.