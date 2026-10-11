Quando la F1 su TV8 oggi, GP Singapore 2026: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Singapore di F1 si disputerà alle ore 14:00 di domenica 11 ottobre. Il Circus vivrà il diciassettesimo dei suoi ventitré appuntamenti stagionali nel circuito di Marina Bay, le cui caratteristiche sono cambiate nel corso del tempo, allo scopo di rendere il disegno più veloce, evitando così di arrivare sempre al limite delle due ore.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00

Peraltro, nel contesto della Formula 1, questa è una delle piste in cui è pressoché garantito l’ingresso della Safety Car. Per dare un’idea della situazione, si pensi la vettura di sicurezza ha fatto il proprio ingresso in ben 14 delle 16 edizioni andate in scena! Peraltro, c’è anche il serio rischio di assistere a un GP spezzato dalla bandiera rossa, esposta però solo in caso di incidenti particolarmente violenti.

Nella storia del GP di Singapore si contano 5 successi del tedesco Sebastian Vettel, peraltro l’unico a essersi imposto 3 volte di fila. Il teutonico ha, inoltre, conquistato l’ultima vittoria della carriera proprio su questa pista, conseguendo l’affermazione nel 2019, appendendo poi il casco al chiodo nel 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Singapore 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 11 ottobre

Ore 16:55, GRAN PREMIO F1, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP SINGAPORE

Domenica 11 ottobre (orario italiano)

Ore 14:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP OLANDA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.