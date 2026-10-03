A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Bahrain a Sepang 2026: differita qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Bahrain in Malesia 2026 di F1 avranno luogo sabato 3 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Si annuncia un momento cruciale nell’economia dell’intero fine settimana, non tanto perché a Sepang i sorpassi siano difficili. Anzi, la pista è stata ben concepita per propiziarli. No, la ragione è un’altra ed è rappresentata dalla conformazione del tracciato.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 6.30 E ALLE 10.00

Il lunghissimo rettifilo di partenza favorisce chi non scatta dalle primissime posizioni, poiché può sfruttare la scia delle monoposto “costrette” a fendere l’aria. In questo modo, spesso si generano autentiche “ammucchiate” che possono generare contatti e incidenti al famigerato Pangkor Laut, un autentico “rampino” che diventa ben presto una “S” prima di una sequenza veloce, seguita da un’altra secca frenata. In passato, difatti, gli “incontri ravvicinati” non sono mancati.

Peraltro, un tempo le auto di Formula 1 non avevano la mole attuale, più simile a quella dei pick-up. In altre parole, gli ingombri sono notevoli e nonostante la carreggiata di Sepang sia molto larga, il rischio di trovarsi la propria gara rovinata da un incidente è concreto. Ecco perchè guadagnare una buona posizione di partenza è importante, ma ancora più importante sarà tenere gli occhi aperti alla partenza!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Bahrain in Malesia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 14:00, Qualifiche – Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP BAHRAIN

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30 Prove libere (III)

Ore 10:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.