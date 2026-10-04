A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Bahrain 2026: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Bahrain in Malesia di F1 avrà inizio alle ore 09:00 di domenica 4 ottobre. Quello che è diventato il sedicesimo dei ventitré atti dai quali è composto il Mondiale 2026 si svolgerà nell’autodromo di Sepang, di ritorno nel calendario iridato dopo ben nove anni. Difatti, non si correva da queste parti dall’oramai lontano 2017, quando la F1 abbandonò un tracciato conosciuto nel 1999.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 9.00

In realtà, si sarebbe dovuto gareggiare in Bahrain lo scorso 12 aprile, ma gli eventi bellici verificatisi in Medio Oriente hanno costretto a cancellare la gara, così come il GP d’Arabia Saudita, previsto sette giorni dopo. Ovviamente, in Bahrain si sarebbe dovuti scendere in pista nell’autodromo di Sakhir, rimasto però inoperoso in seguito alla crisi tra l’Iran e gli Stati Uniti d’America.

Così, non volendo perdere neppure nominalmente il proprio slot nel Circus, gli sceicchi del Bahrain hanno allargato il portafogli, rivolgendosi alla lontana, ma disponibile, Sepang. In questo modo, il Gran Premio del Bahrain si correrà de jure, ma de facto assisteremo a una rinascita del Gran Premio della Malesia. Che dire? Si tratta di un’autentica anomalia, ancora più strana delle alchimie dell’anno del Covid!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Bahrain in Malesia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 4 ottobre

Ore 16:35, GRAN PREMIO F1, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP BAHRAIN

Domenica 4 ottobre (orario italiano)

Ore 09:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.