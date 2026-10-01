Silvio Baldini: “La speranza è che i ragazzi possano raccogliere quello che meritano”

Tira un sospiro di sollievo Silvio Baldini, tecnico dell’Italia U21 di calcio, ai microfoni di Rai 2 HD al termine del match vinto in Armenia all’ultimo minuto dagli azzurrini, che così hanno ancora la possibilità di conquistare il primato nel girone di qualificazione agli Europei di categoria del prossimo anno.

L’analisi del match fatta dal CT degli azzurrini: “Sarebbe stata un’ingiustizia dopo due legni ed un calcio di rigore, ed altre palle gol che non abbiamo concretizzato. E’ sempre la classica partita che a volte perdi, perché a me è successo, lo dicevo anche alla fine del primo tempo ragazzi“.

Il tecnico pensa già all’ultimo match del girone: “Siamo stati tranquilli fino alla fine, l’emozione è solo quella di sperare che i ragazzi possano raccogliere quello che meritano, e meno male che lo hanno fatto fino all’ultimo minuto. La testa va alla Polonia, per forza, ora abbiamo lo scontro diretto“.