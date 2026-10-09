9 vittorie in un anno per Kimi Antonelli: eguagliato Mansell, ora è caccia a Hamilton

Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, ha conquistato negli Stati Uniti la nona vittoria in 18 gare su distanza classica andate in scena nel corso di questa stagione: l’azzurro ha vinto il 50% dei GP ed ha la possibilità di incrementare ancora il bottino, avendo ancora 5 appuntamenti a disposizione.

Nella particolare classifica che tiene conto delle vittorie in una singola annata, Kimi Antonelli raggiunge il gruppo a quota 9 composto da Nigel Mansell (1992, in 16 gare), Michael Schumacher (1995, 2000, 2001, in tutti i casi con 17 gare a disposizione), Nico Rosberg (2016, 21 GP), Lewis Hamilton (2017, 20 GP) e Max Verstappen (2024, 24 GP).

Guida la graduatoria lo stesso Max Verstappen, che nel 2023 colse 19 successi in 22 gare, mentre nel 2022 si fermò a 15 su 22. Michael Schumacher nel 2004 ne collezionò 13 su 18, mentre Sebastian Vettel nel 2013 fece 13 su 19. Entrambi si sono fermati a quota 11, rispettivamente nel 2002 e nel 2011, così come fece Lewis Hamilton nel 2014 e dal 2018 al 2020.

Dieci successi in una stagione, invece, sono stati ottenuti dallo stesso Lewis Hamilton nel 2015 e nel 2016, e da Max Verstappen nel 2021: in Messico nel fine settimana, Kimi Antonelli vincendo, oltre a festeggiare il titolo mondiale (per il quale basta molto meno), andrebbe ad eguagliare il britannico ed il neerlandese.