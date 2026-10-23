Calcio femminile: ritorna “il classico” tra Juve e Roma in Serie A. Occasione di allungo per il Como 1907?

Ritorna il classico. Dopo la rocambolesca finale della Serie A Women’s Cup 2026 questo fine settimana torneranno a scontrarsi Juventus e Roma, stavolta in Campionato. Ebbene sì: in occasione della quarta giornata valida per la Serie A 2026-2027 di calcio femminile le due squadre più importanti del nostro movimento si ritroveranno nuovamente faccia a faccia, seppur in una condizione di classifica estremamente diversa.

Le giallorosse infatti viaggiano a punteggio pieno, dunque con 9 punti, insieme al Como 1907 e all’Inter. La Vecchia Signora è invece reduce da due sconfitte consecutive, e dovrà necessariamente rimettersi in carreggiata per non perdere il treno con le posizioni di vertice. Nell’ultimo atto del torneo pre-Campionato a spuntarla furono appunto le bianconere, con una vittoria ai rigori maturata a seguito di una remuntada clamorosa concretizzata in pieno recupero. L’appuntamento è fissato domani, sabato 23 ottobre, per le 18:00.

Il sabato si aprirà invece con la disputa tra Milan e Ternana (ore 12:30), con le rossonere chiamate a dare continuità di rendimento in termini di risultati. Alle 16:00 invece sarà la volta dell’Inter, impegnato a Napoli, rinfrancato dalla fresca vittoria contro il Sassuolo della settimana scorsa.

Domenica invece la grande protagonista sarà, appunto, il Como 1907, chiamato a firmare il quarto trionfo consecutivo presentandosi tra le mura amiche, dove sfiderà alle 15:00 il Sassuolo. Alle 12:30 spazio all’altra squadra lariana, il Como Women, in campo contro la Lazio alle 12:30. Alle 18:00 invece il turno si chiuderà con Parma-Fiorentina. Di seguito il quadro completo.

PROGRAMMA QUARTA GIORNATA SERIE A CALCIO FEMMINILE

Sabato 24 ottobre

Ore 12:30: Milan-Ternana Women

Ore 16:00: Napoli Women-Inter

Ore 18:30: Juventus-Roma

Domenica 25 ottobre

Ore 12:30: Lazio-Como Women

Ore 15:00: Como 1907-Sassuolo