Calcio femminile, arriva il derby capitolino nella seconda giornata di Serie A, sfide insidiose per Inter e Juve

Il turno delle insidie. Potrebbe essere questo il modo migliore per descrivere la seconda giornata valida per la Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Sì perché nel corso delle sei partite, le grandi big del massimo Campionato si ritroveranno davanti a delle squadre ostiche, non facili da battere e soprattutto capaci di far passare dei brutti quarti d’ora.

Inutile dire che la disputa di cartellone sarà il derby della Capitale che vedrà confrontarsi Roma e Lazio al Tre Fontane (calcio d’inzio ore 18:00). Una partita speciale per la bomber Martina Piemonte, pronta a battagliare contro le sue ex compagne, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Parma che, alle 12:30, scenderà in campo per lanciare il guanto di sfida alla Ternana. L’obiettivo delle giallorosse sarà anche quello di cancellare la débacle maturata in Champions contro il Barcellona, capace di imporsi per 0-6.

Alle 15:00 invece al Viola Park sarà chiamata al riscatto la Fiorentina, uscita con le ossa rotte dal confronto esterno con l’Inter, passata per 2-0. La compagine toscana darà vita ad un incontro con il Sassuolo che, invece, ha perso per 1-3 contro la Roma la scorsa domenica.

Interessantissimi poi gli incroci della domenica, a cominciare da quello tra Napoli e Como 1907 (ore 12:30): da una parte le partenopee andranno a caccia dei tre punti dopo la sconfitta subita contro la Juventus, mentre la neopromossa vorrà dare continuità al successo sul Milan. Le rossonere dal canto loro se la vedranno invece con la Juventus (ore 15:00), avversaria forgiata dal tronfo in Europa contro l’Hacken. Si chiuderà quindi con l’Inter che, ieri, ha trovato un pari prezioso contro l’Austria Vienna. Per le nerazzurre il vìs-a-vìs sarà con il Como. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026-2027

Sabato 3 ottobre

12:30 Parma-Ternana Women

Parma-Ternana Women 15:00 Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo 18:00 Roma-Lazio

Domenica 4 ottobre