Zverev spara a zero: “La Coppa Davis è storia non denaro! A Bologna vedremo qualcosa di diverso”

La Germania stacca il pass per la Final 8 della Coppa Davis 2026 ma, oggettivamente, quello che ha più fatto notizia sono state le parole di Alexander Zverev, fresco vincitore degli US Open, nei confronti del format della competizione per nazioni più famosa del tennis. Il nativo di Amburgo, per usare un largo giro di parole, non ha espresso il proprio apprezzamento su ciò che vedremo a Bologna dal 24 al 29 novembre prossimi.

Italia, Germania, Canada, Gran Bretagna, Corea del Sud, Cechia, Spagna e Austria. Chi vincerà la Coppa Davis 2026? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Per il momento, intanto, Alexander Zverev ha commentato in un modo ben preciso il torneo che è giunto alla 114a edizione.

Il classe 1997 ha iniziato dall’attualità, ovvero dalla vittoria contro la Croazia: “La Coppa Davis qui in casa, davanti ai nostri tifosi, è stata incredibile. Per me la competizione è proprio questa. Abbiamo una squadra forte che merita di partecipare alle finali”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Dopo gli aspetti positivi, si è passati all’attacco diretto al nuovo format: “Quello che giocheremo a Bologna tra qualche mese non ha nulla a che vedere con la Coppa Davis. Lo spirito del torneo risiede nelle sfide in casa e trasferta, nel viaggiare. Competere davanti al pubblico avversario, con una squadra che rappresenta un Paese. Non tutti i tornei devono ruotare attorno al denaro. La Coppa Davis è storia, non denaro”.