Zverev sopravvive a Sonego: “Mi ha messo davvero in difficoltà! É un giocatore incredibile”

Alexander Zverev tira un notevole sospiro di sollievo dopo il suo esordio agli US Open 2026. Il numero 1 del tabellone ha, infatti, piegato tra mille sofferenze il nostro Lorenzo Sonego al termine di un match quanto mai complicato. Il punteggio parla chiaro: 6-4 3-6 6-7 7-5 6-4 in poco meno di 5 ore di gioco. Una maratona che ha visto il tedesco rischiare grosso in diversi momenti, salvandosi specialmente nel quarto parziale e andando a chiudere con un ultimo parziale ben giocato.

Nella conferenza stampa post-partita, il tennista classe 1997 ha voluto tessere le lodi di Lorenzo Sonego: “Penso che sia un giocatore incredibile, che ha avuto un po’ di difficoltà quest’anno. Ha giocato come fa di solito, è un tennista straordinario. Per me ha un servizio eccezionale, un dritto eccezionale. Sa restituire la palla davvero velocemente. Direi che ho uno dei secondi servizi più veloci del circuito, e lui lo attaccava continuamente. Quindi ha giocato in modo incredibile. Devo dargliene atto, sono solo contento che alla fine io sia riuscito a vincere“. (Fonte: Eurosport).

Per Sacha Zverev, quindi, un primo turno che rappresentava una trappola pericolosa che, per sua fortuna, ha schivato di un soffio. Per puntare al bersaglio grosso di Flushing Meadows, però, occorre ben altro dal nativo di Amburgo: “Penso che ci sia decisamente spazio per migliorare. Per assurdo ho sbagliato qualche rovescio in più del solito. È una cosa che non capita spesso ma, decisamente, qualcosa che magari posso aggiustare un po’ e spero che andando avanti andrà meglio. Nel complesso penso sia stata una grande battaglia dura e una partita di cui avevo bisogno dopo le ultime settimane”

A questo punto il numero 1 del tabellone si concentra in vista del suo match di secondo turno che lo vedrà opposto al francese Quentin Halys che, invece, ha superato l’argentino Diaz Acosta in 4 set. Per Sacha l’imperativo sarà scuotersi e cercare di vincere il match con un minor dispendio di energie rispetto a quanto visto con Sonego.