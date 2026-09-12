Zverev può portarsi a meno di 2000 punti da Sinner nel ranking ATP. E avrà meno punti da difendere nella corsa al n.1…

Jannik Sinner seguirà con interesse quello che accadrà domani, a partire dalle ore 20:00 italiane, nella finale degli US Open 2026 tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton. In palio ci sarà l’ultimo titolo Major della stagione, ma anche punti importanti nel ranking ATP.

In considerazione di scadenze e guadagni, Zverev ha ulteriormente accorciato le distanza dalla vetta occupata da Jannik e il suo gap allo stato attuale delle cose è di 2510 punti. Il teutonico, dunque, ha l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente.

Conquistando anche lo Slam di New York, Zverev potrebbe salire a quota 9690 e quindi portarsi a 1810 punti dall’altoatesino. Un gap che renderebbe la sfida per il numero uno di fine anno molto avvincente e più favorevole a Sasha.

Perchè? Nell’ultima parte della stagione, infatti, Jannik scarterà 3550 punti, mentre il nativo di Amburgo ne perderà 1080, con una differenza di 2470 punti in più da difendere da parte dell’azzurro rispetto al teutonico. Con 5250 punti ancora a disposizione fino al termine del 2026, si comprende bene che ogni scenario sia aperto.

SCENARI RANKING 14 SETTEMBRE

a) In caso di sconfitta in finale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 8990 (-2510)

b) In caso di successo finale di Zverev

1 Jannik Sinner 11500

2 Alexander Zverev 9690 (-1810)