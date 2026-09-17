Coppa Davis
Zverev e Shelton dimostrano attaccamento alla nazione: subito in Coppa Davis 5 giorni dopo gli US Open!
Il circuito ATP si è fermato questa settimana per lasciare spazio alla Coppa Davis: da venerdì 18 a domenica 20, in modo particolare, si disputeranno i 7 confronti del secondo turno di qualificazione, che permetteranno ad altrettante Nazionali di raggiungere l’Italia alle Finals.
Si tratta di 7 confronti con il vecchio sistema casa-trasferta, con l’unica differenza riguardante il compattamento in due giorni invece di 3 dei 5 match (4 singolari ed 1 doppio): quattro incontri si giocheranno a cavallo tra venerdì e sabato, mentre gli altri tre inizieranno sabato e finiranno domenica.
Complice lo stop del circuito ATP, che riprenderà soltanto mercoledì 23 con i tornei 250 di Chengdu ed Hangzhou, ci saranno alcuni giocatori di grande rilievo in campo nel fine settimana di Coppa Davis. Venerdì 18, a soli 5 giorni dalla finale persa a New York, sarà in campo Ben Shelton, con gli USA impegnati in Cechia.
Il giorno successivo, invece, inizierà il tie tra Germania e Croazia, che si giocherà ad Halle, ma sul veloce indoor: sabato 19 scenderà in campo il vincitore degli US Open, il tedesco Alexander Zverev, che disputerà il primo match a soli 6 giorni dal trionfo negli Stati Uniti.