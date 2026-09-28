Zverev dopo la Laver Cup: “Ho sentito la pressione. La squadra mi ha aiutato dopo il ko con De Minaur”

Grazie ai cinque punti conquistati sui tredici totali che hanno consentito alla sua squadra di vincere in maniera netta, Alexander Zverev, nonostante la sconfitta contro De Minaur, è stato protagonista assoluto della vittoria del Team Europe nella Laver Cup 2026. Il tedesco, in conferenza stampa, ha ringraziato i compagni di squadra, si è soffermato sulla sua stagione da sogno e sulla differenza tra gli Slam e la Laver Cup.

La gratitudine nei confronti della squadra: “Penso di aver sicuramente sentito un po’ di pressione per via della partita che ho perso contro de Minaur. Sono estremamente felice che Tim (Henman), Yannick e il resto della squadra abbiano continuato ad avere fiducia in me, affidandomi il compito di chiudere la sfida e di giocare l’ultima giornata, perché prima di allora avevo perso le ultime tre partite disputate in Laver Cup. È stato uno sforzo incredibile da parte di tutta la squadra. Soprattutto perché mi sentivo piuttosto giù dopo la sconfitta contro Alex, e credo che la squadra mi abbia davvero aiutato a risollevarmi e ad andare avanti, specialmente nel doppio, che ritengo sia stata una partita molto importante”.

L’elogio di Alcaraz e dei propri compagni: “Credo che Carlos ci abbia dato la spinta giusta ieri sera con una vittoria molto importante. È stato senza dubbio un enorme sforzo di squadra. I giovani che sono qui hanno tutti un talento incredibile. Hanno un futuro brillante davanti a sé. È stato molto divertente stare con loro per tutta questa settimana”.

Su una stagione fin qui da sogno: “Per me ovviamente non è stato un brutto anno, questo è chiaro. Naturalmente, considerando come è andata la stagione dei tornei del Grande Slam, sono molto, molto soddisfatto. Se all’inizio dell’anno qualcuno mi avesse dato un contratto da firmare per vincere un torneo del Grande Slam, l’avrei firmato immediatamente. Ma credo che vincere due tornei del Grande Slam sia un sogno che si è avverato. L’ho già detto in passato: ho vissuto molti momenti difficili nei tornei del Grande Slam”.

Sulla differenza tra i major e la Laver Cup: “Credo che quest’anno tutto sia andato al posto giusto e sia stata una stagione fenomenale. Penso che la Laver Cup sia un evento completamente diverso. Non si possono paragonare le due cose. I risultati che si verificano qui a volte non si verificano nel normale circuito. Qui, all’improvviso, le persone si accendono e giocano il loro miglior tennis. Qui si gioca con un formato molto veloce e si gioca come una squadra. Credo che qui si senta una pressione maggiore nel dover dare il massimo anche per tutti gli altri. Sapevo quindi che questo evento fosse molto, molto diverso da qualsiasi altra cosa, ma era importante chiudere la sfida oggi. Sono molto soddisfatto di aver riconquistato la Laver Cup dopo averla persa l’anno scorso”.