Zverev continua a recuperare punti su Sinner: possibile sorpasso nella Race, sogno n.1 per il tedesco

Dopo aver perso alcune occasioni in passato, Alexander Zverev continua ad inseguire il sogno di diventare numero uno al mondo nella stagione in cui ha conquistato il primo titolo Slam della carriera. I 2000 punti raccolti al Roland Garros gli hanno consentito di avvicinarsi ai due dominatori del circuito Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i quali hanno lasciato per strada tanti punti negli ultimi mesi causa infortuni o problemi di salute.

Il giocatore tedesco è ancora piuttosto distante dalla leadership del ranking ATP occupata da Sinner, che deve fronteggiare però delle cambiali pesantissime da qui a fine stagione con l’incognita legata alle condizioni del ginocchio dopo aver saltato tutta l’estate sul cemento americano. Per valutare l’inseguimento di Zverev alla vetta della classifica mondiale diventa dunque più indicativo osservare la situazione della Race annuale, che al termine delle Finals di Torino si allineerà alla graduatoria ATP.

Ad oggi Jannik guida la Race stagionale con 7950 punti ma non è presente a New York, rendendo possibile il sorpasso di Zverev già nel corso degli US Open. L’ex finalista di Flushing Meadows, raggiungendo gli ottavi di finale del Major statunitense, è arrivato a quota 6850 punti e nella seconda settimana del torneo potrà mettere nel mirino la prima posizione.

Il 29enne teutonico, in caso di accesso alla finale, aggancerebbe Sinner a 7950 punti mentre un eventuale trionfo lo proietterebbe al comando della Race con 8650 punti, a +700 sul primo degli inseguitori e con un margine abissale su tutti gli altri. Per chi se lo stesse chiedendo, Alcaraz sta consolidando il suo terzo posto nonostante la sua lunga assenza dal circuito e ha accumulato 3850 punti nel 2026 dopo le tre vittorie conquistate sin qui a New York.