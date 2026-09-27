Zverev batte Tien e regala la Laver Cup 2026 all’Europa

Alexander Zverev ha battuto in 1 ora e 50 minuti di gioco lo statunitense Learner Tien per 7-6(3), 6-3 nel secondo match della terza giornata della Laver Cup 2026, disputata alla The O2 Arena di Londra. Con questo successo, il tedesco ha conquistato i tre punti decisivi che hanno permesso al Team Europe di aggiudicarsi matematicamente il torneo contro il Team World, con il punteggio finale di 13-5. Si conferma, inoltre, la straordinaria statistica di Zverev contro i mancini: 46 vittorie nelle ultime 47 partite disputate contro giocatori mancini.

La frazione inaugurale è stata un’autentica battaglia di nervi, intensità e geometrie. Il giovane Tien ha mostrato grande solidità, costringendo il numero due del mondo a fare gli straordinari. Nessuno dei due ha concesso terreno nei propri turni di servizio, mantenendo alta la pressione nei momenti chiave.

L’equilibrio ha resistito fino al tiebreak, dove Zverev ha fatto valere tutta la propria esperienza. Il tedesco ha alzato il livello in fase difensiva, limitando gli errori e prendendo progressivamente il controllo dello scambio, fino a chiudere la frazione per 7 punti a 3.

Una volta sbloccato il match, Zverev ha aumentato il livello soprattutto con la prima di servizio, con l’80% dei punti vinti con questo fondamentale nell’arco dell’incontro. Tien ha continuato a opporre una strenua resistenza da fondo campo, ma il tedesco ha trovato il break decisivo, sfruttando una delle sei palle break avute a disposizione.

Ottenuto il vantaggio, Sasha ha gestito senza particolari difficoltà il margine conquistato, mantenendo il servizio fino al definitivo 6-3 e consegnando al Team Europe i tre punti necessari per chiudere matematicamente i conti.

Grazie a questo successo, la squadra guidata dal capitano Yannick Noah torna così a sollevare il trofeo, un anno dopo il trionfo del Team World a San Francisco.