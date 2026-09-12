Zverev aggancia Sinner al n.1 della classifica ATP Race. E ora potrebbe costruirsi un tesoretto importante

Aggancio avvenuto. Alexander Zverev ha raggiunto la terza finale Slam del suo 2026, un’annata particolarmente produttiva. Dopo gli atti conclusivi disputati al Roland Garros e a Wimbledon, il tedesco ha staccato il biglietto per la sfida decisiva degli US Open, superando in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6).

Un risultato che consente al teutonico di raggiungere Jannik Sinner in vetta alla Race to Turin, la classifica che tiene conto del rendimento stagionale e determina l’accesso alle ATP Finals di Torino. Entrambi i giocatori sono già qualificati per il torneo di fine anno, ma il raggiungimento della prima posizione da parte di Zverev assume un significato particolare: a questo punto della stagione, infatti, vale già come un sorpasso.

A parità di punti, 7950, Zverev è davanti a Sinner grazie al maggior numero di punti conquistati nel corso dell’anno nei tornei del Grande Slam e nei Masters 1000. Il tedesco, tuttavia, ha ora la possibilità di portarsi in vetta in solitaria, senza dover ricorrere ad altri criteri statistici.

Se dovesse infatti battere l’americano Ben Shelton nella finale di New York, Zverev salirebbe a quota 8650 punti, portando a 700 lunghezze il proprio vantaggio su Sinner. Un margine che l’azzurro non avrebbe modo di colmare nell’immediato, soprattutto considerando che in questo momento è concentrato sul rientro dopo i problemi al ginocchio destro.

SCENARI RACE 14 SETTEMBRE

a) In caso di sconfitta in finale degli US Open di Zverev

1 Alexander Zverev 29 GER 7950 (il tedesco a parità punti precede Sinner per il maggior numero di punti nei tornei del Grande Slam e nei Masters1000)

2 Jannik Sinner 25 ITA 7950

b) In caso di vittoria in finale degli US Open di Zverev

1 Alexander Zverev 29 GER 8650 (+700 punti)

2 Jannik Sinner 25 ITA 7950