Zverev 2 Slam in un anno o quattro vincitori diversi? Non succede da 12 anni…

Bisogna risalire al 2014 per trovare l’ultima volta in cui i quattro Slam hanno avuto un vincitore diverso nella stessa stagione: lo svizzero Stan Wawrinka si impose agli Australian Open, lo spagnolo Rafael Nadal dettò legge al Roland Garros, il serbo Novak Djokovic festeggiò a Wimbledon e il croato Marin Cilic mise la propria firma sugli US Open.

Quanto successe nel 2020 non può essere contemplato a fini statistici, perché si disputarono solo tre dei quattro tornei più importanti al mondo (Wimbledon venne cancellato causa pandemia): Djokovic aprì l’annata agonistica alzando le braccia al cielo in terra oceanica, Nadal infilò l’ennesima perla nella capitale francese e poi l’austriaco Dominic Thiem si regalò la sua unica gioia a New York.

L’annata agonistica in corso potrebbe riportarci indietro al 2014: dopo dodici anni, infatti, potremmo avere quattro vincitori differenti a livello Slam: lo spagnolo Carlos Alcaraz ha dominato sul cemento di Melbourne, il tedesco Alexander Zverev ha trionfato sulla terra rossa transalpina, Jannik Sinner ha difeso il titolo sui sacri prati londinesi. E cosa succederà sul cemento di Flushing Meadows? Sicuramente non esulteranno Sinner (assente per problemi fisici) e Alcaraz (eliminato ai quarti dallo statunitense Ben Shelton), ma la coppa potrebbe finire nelle mani di Zverev.

Il teutonico affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp ai quarti di finale, per meritarsi la sfida contro il vincente della sfida tra il belga Alexander Blockx e il russo Karen Khachanov. Il 29enne è ampiamente favorito per approdare all’atto conclusivo, dove incrocerebbe chi avrà la meglio nel derby americano tra Shelton e Frances Tiafoe. Zverev bisserà il Roland Garros (sarebbe il suo secondo Slam in carriera) e si proietterà verso la possibilità di diventare numero 1 del mondo, oppure uno degli altri contendenti scriverà una pagina di storia?