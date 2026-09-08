Zheng Qinwen dalle qualificazioni ai quarti degli US Open: la Cina sorride verso la sfida all’Italia in BJK Cup

Il tabellone di singolare femminile degli US Open 2026 si è allineato ai quarti di finale, e tra le otto tenniste ancora in lizza per la conquista del titolo a Flushing Meadows c’è una qualificata di lusso: Zheng Qinwen. Avete capito bene, la stella del tennis asiatico campionessa olimpica di Parigi 2024 ed ex numero 4 al mondo (non più tardi di 13 mesi fa) ha dovuto affrontare le qualificazioni sul cemento di New York.

La 23enne cinese, che vanta anche una finale Major raggiunta a Melbourne nel 2024 (e persa da Aryna Sabalenka), sta provando infatti a ricostruire la sua classifica dopo un lungo calvario in seguito all’operazione al gomito effettuata nell’estate 2025. Dal suo rientro definitivo nel circuito, avvenuto nel mese di febbraio a Doha, Zheng ha fatto tanta fatica a trovare una discreta continuità in termini di risultati e prestazioni scivolando progressivamente fuori dalla top100 mondiale.

Lo US Open può rappresentare il torneo della rinascita per la giocatrice classe 2002, che figura nell’elenco delle pre-convocate della Cina per le Finals di Billie Jean King Cup da giocare in casa sul campo di Shenzhen a partire dal 22 settembre. La squadra cinese, nello specifico, sarà l’avversaria dell’Italia campione in carica nei quarti di finale e a questo punto le azzurre rischiano di partire leggermente sfavorite considerando il ritorno a ottimi livelli di una big come Zheng Qinwen e la competitività di una seconda singolarista del calibro di Xiyu Wang.