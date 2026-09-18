Zara-Contino oggi in tv, Europeo pesi gallo 2026: orario, canale, streaming

Si terrà quest’oggi a Carbonia il combattimento valido per il titolo europeo dei pesi gallo che, in forma di derby, Se lo giocheranno Cristian Zara e Salvatore Contino, per un confronto dal significato particolare anche per quel che concerne la sequenza dei Campioni d’Europa in questa categoria di peso.

Qualora Zara vincesse, infatti, resterebbe il 19° italiano campione europeo della specialità, mentre una vittoria di Contino lo renderebbe il 20°, facendo cifra tonda. Una storia che dura da quasi cent’anni e che ora, in Sardegna, ha la possibilità di rivivere attraverso una vera e propria sfida tra generazioni, quella nel pieno degli anni di Zara e quella dalla grande esperienza di Contino. Due stili, i loro, totalmente diversi: solo uno uscirà vincitore dalla contesa di Carbonia.

Il combattimento tra Cristian Zara e Salvatore Contino si terrà quest’oggi nella riunione la cui apertura è prevista per le ore 17:30. Non è prevista diretta tv, mentre sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN.

A CHE ORA ZARA-CONTINO, EUROPEO PESI GALLO 2026 OGGI

Venerdì 18 settembre

Ore 21:30 circa Cristian Zara-Salvatore Contino – Europeo pesi gallo

Undercard

Fabio Crobeddu-Mayquel Aguilera – Pesi gallo, 8 round

Lorenzo Fais-Ruben Costa

Prima dell’undercard si terranno incontri legati a pugili dilettanti sardi.

PROGRAMMA ZARA-CONTINO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN