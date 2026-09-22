Yuri Romanò verso la sfida alla Finlandia: “Possiamo migliorare ancora, sarà una partita dura”

L‘Italia non vuole fermarsi proprio sul più bello e si prepara ad affrontare la Finlandia nell’ultimo quarto di finale dei Campionati Europei di volley maschile 2026, in programma domani sera (dalle 21.05) al PalaVela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di sei vittorie su altrettanti incontri disputati tra la fase a girone e l’ottavo di finale, partono con i favori del pronostico ma servirà una prestazione di alto profilo per avere la meglio senza troppi patemi contro l’emergente compagine finnica. Yuri Romanò ha presentato il match in occasione del media meeting della vigilia.

“Un Europeo molto positivo fin qui. Siamo migliorati partita dopo partita, era quello che volevamo fare e quindi siamo soddisfatti. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un’altra vittoria sia dal punto di vista del gioco, perché possiamo migliorare ancora e ci impegneremo per farlo“, dichiara l’opposto azzurro in vista della fase calda della manifestazione.

“Stiamo preparando la sfida alla Finlandia come facciamo con tutte le altre. Sarà dura, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande Mondiale l’anno scorso e stanno disputando ora un bell’Europeo. Dovremo essere pronti anche nei momenti di difficoltà, perché sicuramente ci saranno e loro giocano bene. Allo stesso tempo saremo determinati perché per noi è un appuntamento molto importante, che in caso di vittoria ci permetterà di arrivare alla Final Four, il primo obiettivo da raggiungere in questo Europeo“, le parole di Romanò.

Il 29enne nativo di Monza ha parlato anche del fattore campo e del vantaggio di giocare in casa per tutto il torneo: “È bellissimo giocare davanti al nostro pubblico, è un’emozione unica. Ogni volta, dall’inno fino all’ultimo punto, è sempre speciale. Ci divertiamo e siamo un po’ più carichi del normale. Giocare in questi palazzetti è davvero un’esperienza bellissima“.