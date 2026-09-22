Yu Zidi, la nuova meraviglia del nuoto mondiale: record e medaglie a soli 13 anni

A 13 anni ha già lasciato il segno nella storia del nuoto. Yu Zidi, nata a Baoding il 16 ottobre 2012, è il nome che sta attirando l’attenzione del movimento mondiale del nuoto: non soltanto per la precocità, ma soprattutto per la qualità cronometrica delle sue prestazioni. Una crescita rapidissima che l’ha portata, in pochissimo tempo, a confrontarsi con tempi appartenuti alle grandi protagoniste della disciplina.

Il dato più impressionante arriva dai 200 misti. Ai Giochi Asiatici del 2026 la cinese ha fermato il cronometro in 2’06″10, conquistando l’oro e firmando il nuovo record mondiale juniores e asiatico. Una prestazione che vale il secondo tempo di sempre sulla distanza, alle spalle del primato mondiale di Summer McIntosh (2’05″70). Il margine sulla canadese, in quella speciale graduatoria, è ormai ridotto a pochi decimi.

Yu Zidi ha poi confermato la propria dimensione internazionale nei 200 farfalla, vinti ai Giochi Asiatici in 2’05″08. Anche in questo caso il tempo racconta più della medaglia: il crono ha cancellato il precedente primato della manifestazione ed è risultato il più veloce dell’anno sulla distanza a livello mondiale.

Il suo nome, però, era già comparso con forza sulla scena mondiale nel 2025. A Singapore, ai Mondiali, aveva appena 12 anni quando è diventata la più giovane medagliata della storia iridata del nuoto dai tempi della danese Inge Sørensen. Il bronzo è arrivato con la staffetta cinese 4×200 stile libero, dopo la partecipazione alle batterie.

E non era finita lì. Nella stessa rassegna Yu Zidi aveva sfiorato il podio individuale in due occasioni, chiudendo quarta nei 200 misti, a soli sei centesimi dalla medaglia, e ripetendo il piazzamento nei 200 farfalla. Risultati che avevano alimentato delle aspettative. La progressione si è estesa anche ai 400 misti, specialità nella quale ai National Games cinesi ha nuotato in 4’30″79, entrando nella top-ten dei migliori tempi di sempre.

Numeri che inevitabilmente alimentano le aspettative in vista dei prossimi grandi appuntamenti, compresi i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Ma attorno a Yu Zidi resta anche il tema della sua età, considerata la pressione che accompagna una nuotatrice chiamata così presto al confronto con il vertice mondiale. La gestione dell’atleta sarà tra i tempi in vista della competizione a Cinque Cerchi.