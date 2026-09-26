Yeman Crippa vince il Giro al Sas: seconda perla in casa, ora la maratona di New York. E racconta: “Una fitta ai Mondiali…”

Yeman Crippa ha vinto il Giro al Sas, tradizionale corsa che si snoda sulle strade di Trento, giunta alla 79ma edizione. Il padrone di casa si era presentato al via dopo il settimo posto conquistato domenica scorsa nella mezza maratona dei Mondiali di corsa su strada e ha risposto presente di fronte al proprio pubblico, completando i 10 km su asfalto con il tempo di 28.09, a dieci secondi dal record dell’evento siglato proprio dall’azzurro in occasione del trionfo conseguito dodici mesi fa.

Il poliziotto ha firmato la seconda perla consecutiva in questa manifestazione, rendendosi protagonista di uno splendido cambio di passo nel corso dell’ottavo giro (sui dieci in programma) e distanziando una concorrenza di spessore, a cominciare dall’accreditato keniano Brian Kipmwetih (secondo in 28:24) e dall’etiope Telahun Haile Bekele (terzo in 28:34), da annotare la sesta piazza di Ahmed Ouhda (29:43).

Yeman Crippa, che in stagione ha vinto la Maratona di Parigi con il crono di 2h05:18, ha fatto l’ultima rifinitura ufficiale in avvicinamento alla Maratona di New York, in programma domenica 1° novembre: mancano cinque settimane all’avventura nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo, dove il nostro portacolori potrebbe essere un outsider.

L’azzurro ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Stavo molto bene a Copenhagen però al 13mo chilometro una fitta al fianco ha un po’ compromesso il risultato. Allora volevo mettermi alla prova e ho cercato di tirare senza nascondermi. Per caricare questa mattina ho fatto un medio in allenamento, qui ho voluto finire in progressione. Continuerò la preparazione a Trento, poi il volo per gli Stati Uniti dieci giorni prima della gara“.