Yeman Crippa torna in gara: evento casalingo da campione in carica, poi la volata per la Maratona di New York

Dopo il settimo posto nella mezza maratona dei Mondiali di corsa su strada, dove ha avvicinato il suo record italiano (59:01 a Napoli a inizio stagione) esprimendosi in 59:18, Yeman Crippa farà il proprio ritorno in gara al Giro al Sas, corsa podistica che andrà in scena sabato 26 settembre lungo le strade di Trento.

In seguito all’avventura lungo le vie di Copenhagen, l’azzurro si cimenterà nel suo evento di casa, ormai giunto alla 79ma edizione e che ha vinto lo scorso anno con il tempo di 27:59 sui canonici dieci chilometri (senza dimenticarsi di due secondi e due terzi posti). Il 29enne onorerà al Giro al Sas e poi si proietterà verso la Maratona di New York, la 42 km più prestigiosa e iconica al mondo.

Domenica 1° novembre si presenterà nella Grande Mela dopo aver trionfato alla Maratona di Parigi ed essere cresciuto in maniera importante sulla distanza. In terra dolomitica, Yeman Crippa incrocerà l’etiope Telahun Bekele (vincitori nel 2019) e l’ugandese Leonard Chemutai. Saranno presenti anche Francesco Guerra (terzo dodici mesi fa) e Ahmed Ouhda, entrambi reduci dagli Europei di Birmingham.