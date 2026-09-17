Yeman Crippa cerca il colpaccio ai Mondiali su strada, avversari da urlo per il vincitore di Parigi

Yeman Crippa sarà tra i grandi protagonisti dei Mondiali di corsa su strada, che si disputeranno nel weekend alle porte in quel di Copenhagen (Danimarca). Il trentino correrà la mezza maratona prevista domenica 20 settembre (ore 09.45), in chiusura di una stagione decisamente di spessore, durante la quale ha siglato il record italiano di specialità (59:01 lo scorso 22 febbraio a Napoli, secondo crono europeo della storia) e ha vinto la Maratona di Parigi.

L’azzurro si rimetterà in gioco su asfalto dopo la parentesi degli Europei di Birmingham, quando chiuse al quarto posto sui 10.000 metri, e andrà a caccia di un risultato di spessore, al cospetto di una concorrenza notevole: il 31enne svedese Andreas Almgren (Campione d’Europa dei 10.000 metri, in preparazione alla Maratona di New York); il francese Jimmy Gressier (Campione del Mondo dei 10.000 metri che regolò il nostro portacolori in volata durante l’ultima rassegna continentale); i keniani Nicholas Kipkorir Kimeli (personale di 58:08, undicesima prestazione all-time) e Daniel Ebenyo (argento in carica).

Yeman Crippa, che sarà affiancato in gara da Badr Jaafari (campione italiano) e Alberto Mondazzi, dovrà fare i conti anche con l’ugandese Josphua Cheptegei e lo statunitense Conner Mantz: potrebbe uscire una gara su ritmi sostenuti su un tracciato che sembra ideale per prestazioni di spessore. Sul fronte femminile si punta su Sofiia Yaremchuk (primatista italiana con 1h08:27 nel 2024) ed Elvanie Nimbona (1h08:38 a Berlino) in una gara che gode della presenza di Agnes Ngetich, keniana che vanta due delle tre mezze più veloci di sempre. Presenti anche le keniane Veronica Loleo, Daisilaj Jerono e Lilian Kasait, le etiopi Tsige Gebreselama e Ftaw Zeray, l’ugandese Esther Chebet, la statunitense Weini Kelati, la slovena Klara Lukan.